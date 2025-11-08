Скидки
Антонелли прокомментировал второе место в спринте Гран-при Бразилии

Антонелли прокомментировал второе место в спринте Гран-при Бразилии
Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал вторую позицию по итогам спринтерской гонки Гран-при Бразилии.

«Гонка была очень увлекательной. Условия были очень сложными, особенно в начале. Мы старались оказывать давление на Ландо. Немного не хватило, но гонка была увлекательной.

У нас высокий уровень уверенности, однако борьба очень плотная. Посмотрим сегодня в квалификации, что мы сможем сделать, надеюсь, сможем добиться такого же результата или даже лучше», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

Напомним, победу в спринте одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
