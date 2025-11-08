Скидки
Машины из фильмов «Форсаж», «Джон Уик», «Такси» и «Назад в будущее» выставили на аукцион

Peugeot 406 из фильма «Такси 2»
Аукционный дом Bonham’s проведёт в Париже торги, на которые будут выставлены несколько десятков автомобилей, использовавшихся на съёмках известных фильмов и крупных блокбастеров.

Chevrolet Chevelle Malibu из фильма «Драйв»

Chevrolet Chevelle Malibu из фильма «Драйв»

Фото: Bonham's

Среди лотов машины, использовавшиеся в том числе на съёмках «Форсаж 7», «Джон Уик 2» и «Драйв». Кроме того, покупателям будут предложены легендарная Peugeot 406 из фильма «Такси 2», а также Chevrolet Chevelle Malibu, на котором в фильме «Драйв» ездил персонаж Райана Гослинга.

Mitsubishi Lancer Evolution VII из фильма «Двойной форсаж»

Mitsubishi Lancer Evolution VII из фильма «Двойной форсаж»

Фото: Bonham's

Ожидается, что самым дорогим лотом станет Mitsubishi Lancer Evo VII, на которой персонаж Пола Уокера ездил в фильме «Двойной форсаж». Ожидаемая стоимость автомобиля — € 250-500 тыс. Франшиза также представлена Dodge Charger 1970 года, внедорожными прототипами на базе Charger и Chevrolet Camaro из седьмого фильма серии.

Dodge Charger из фильма «Форсаж 7»

Dodge Charger из фильма «Форсаж 7»

Фото: Bonham's

Среди других лотов следует отметить Dodge Charger 1968 года по прозвищу «Генерал Ли» из фильма «Придурки из Хаззарда», Ford Mustang Mach I со съёмок «Джона Уика 2», а также полицейский автомобиль из комедии «Назад в будущее 2». Кроме того, на аукционе будет представлен Pontiac Firebird Trans-Am из популярного в 1980-х сериала «Рыцарь дорог» об автомобиле с искусственным интеллектом.

Полицейский автомобиль из фильма «Назад в будущее 2»

Полицейский автомобиль из фильма «Назад в будущее 2»

Фото: Bonham's

Наконец, у участников аукциона будет шанс приобрести грузовик GMC C20 из комедии «Охотники за привидениями: Наследники», автомобиль из оригинального фильма «Бегущий по лезвию» и Ford LTD Crown Victoria, использовавшийся на съёмках картины «Люди в чёрном 2».

Ford LTD Crown Victoria из фильма «Люди в чёрном 2»

Ford LTD Crown Victoria из фильма «Люди в чёрном 2»

Фото: Bonham's

Аукцион пройдёт с 21 по 28 ноября.

