Машины из фильмов «Форсаж», «Джон Уик», «Такси» и «Назад в будущее» выставили на аукцион

Аукционный дом Bonham’s проведёт в Париже торги, на которые будут выставлены несколько десятков автомобилей, использовавшихся на съёмках известных фильмов и крупных блокбастеров.
Chevrolet Chevelle Malibu из фильма «Драйв»
Фото: Bonham's
Среди лотов машины, использовавшиеся в том числе на съёмках «Форсаж 7», «Джон Уик 2» и «Драйв». Кроме того, покупателям будут предложены легендарная Peugeot 406 из фильма «Такси 2», а также Chevrolet Chevelle Malibu, на котором в фильме «Драйв» ездил персонаж Райана Гослинга.
Mitsubishi Lancer Evolution VII из фильма «Двойной форсаж»
Фото: Bonham's
Ожидается, что самым дорогим лотом станет Mitsubishi Lancer Evo VII, на которой персонаж Пола Уокера ездил в фильме «Двойной форсаж». Ожидаемая стоимость автомобиля — € 250-500 тыс. Франшиза также представлена Dodge Charger 1970 года, внедорожными прототипами на базе Charger и Chevrolet Camaro из седьмого фильма серии.
Dodge Charger из фильма «Форсаж 7»
Фото: Bonham's
Среди других лотов следует отметить Dodge Charger 1968 года по прозвищу «Генерал Ли» из фильма «Придурки из Хаззарда», Ford Mustang Mach I со съёмок «Джона Уика 2», а также полицейский автомобиль из комедии «Назад в будущее 2». Кроме того, на аукционе будет представлен Pontiac Firebird Trans-Am из популярного в 1980-х сериала «Рыцарь дорог» об автомобиле с искусственным интеллектом.
Полицейский автомобиль из фильма «Назад в будущее 2»
Фото: Bonham's
Наконец, у участников аукциона будет шанс приобрести грузовик GMC C20 из комедии «Охотники за привидениями: Наследники», автомобиль из оригинального фильма «Бегущий по лезвию» и Ford LTD Crown Victoria, использовавшийся на съёмках картины «Люди в чёрном 2».
Ford LTD Crown Victoria из фильма «Люди в чёрном 2»
Фото: Bonham's
Аукцион пройдёт с 21 по 28 ноября.