Джонатан Уитли рассказал о состоянии Бортолето и планах по ремонту машины

Руководитель команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Джонатан Уитли высказался о состоянии автомобиля Габриэла Бортолето после аварии в концовке спринта Гран-при Бразилии.

«Я поговорил с медицинским центром, с менеджером, и на данный момент, похоже, с ним всё в порядке, никаких травм нет. Разумеется, мы просто соберём новую машину. Нет времени возиться с той, что у нас есть сейчас», — приводит слова Джонатана Уитли RaceFans.

Напомним, Габриэл попытался атаковать пилота «Уильямса» Алекса Албона на входе в первый поворот, однако потерял управление над болидом и влетел сначала во внутреннюю, а затем и во внешнюю стену. От второго удара на машине бразильца сломалась рулевая колонка. Участие Бортолето в сегодняшней квалификации к основной гонке оказалось под вопросом.