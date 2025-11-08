Скидки
Джонатан Уитли рассказал о состоянии Бортолето и планах по ремонту машины

Руководитель команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Джонатан Уитли высказался о состоянии автомобиля Габриэла Бортолето после аварии в концовке спринта Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
53:25.928
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.845
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+2.318

«Я поговорил с медицинским центром, с менеджером, и на данный момент, похоже, с ним всё в порядке, никаких травм нет. Разумеется, мы просто соберём новую машину. Нет времени возиться с той, что у нас есть сейчас», — приводит слова Джонатана Уитли RaceFans.

Напомним, Габриэл попытался атаковать пилота «Уильямса» Алекса Албона на входе в первый поворот, однако потерял управление над болидом и влетел сначала во внутреннюю, а затем и во внешнюю стену. От второго удара на машине бразильца сломалась рулевая колонка. Участие Бортолето в сегодняшней квалификации к основной гонке оказалось под вопросом.

