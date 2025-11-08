Джонатан Уитли рассказал о состоянии Бортолето и планах по ремонту машины

Руководитель команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Джонатан Уитли высказался о состоянии автомобиля Габриэла Бортолето после аварии в концовке спринта Гран-при Бразилии.
«Я поговорил с медицинским центром, с менеджером, и на данный момент, похоже, с ним всё в порядке, никаких травм нет. Разумеется, мы просто соберём новую машину. Нет времени возиться с той, что у нас есть сейчас», — приводит слова Джонатана Уитли RaceFans.
Напомним, Габриэл попытался атаковать пилота «Уильямса» Алекса Албона на входе в первый поворот, однако потерял управление над болидом и влетел сначала во внутреннюю, а затем и во внешнюю стену. От второго удара на машине бразильца сломалась рулевая колонка. Участие Бортолето в сегодняшней квалификации к основной гонке оказалось под вопросом.
- 8 ноября 2025
-
19:30
-
19:28
-
19:21
-
18:57
-
18:42
-
18:39
-
18:22
-
18:01
-
17:31
-
17:18
-
16:25
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:35
-
14:34
-
14:22
-
14:19
-
13:22
-
13:20
-
12:58
-
12:28
-
12:00
-
11:53
-
10:56
-
10:51
-
09:54
-
09:33
-
01:02
-
00:49
-
00:42
-
00:30
-
00:26