Расселл прокомментировал третье место в спринте Гран-при Бразилии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал третью позицию по итогам спринтерской гонки Гран-при Бразилии.

«Для нас это была хорошая гонка. Кими отлично справился и оказал давление на Ландо. Нам нужно сделать то же самое в квалификации, которая будет очень напряжённой. Шины сильно изнашивались. Но мы чувствуем себя хорошо, здесь прохладно, это как раз то, что нам нравится», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Победу в спринтерской гонке одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал напарник Расселла Андреа Кими Антонелли. 8 ноября в 21:00 мск пилотов ждёт квалификация к основной гонке.