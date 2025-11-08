Скидки
Авто Новости

Расселл прокомментировал третье место в спринте Гран-при Бразилии

Расселл прокомментировал третье место в спринте Гран-при Бразилии
Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал третью позицию по итогам спринтерской гонки Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
53:25.928
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.845
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+2.318

«Для нас это была хорошая гонка. Кими отлично справился и оказал давление на Ландо. Нам нужно сделать то же самое в квалификации, которая будет очень напряжённой. Шины сильно изнашивались. Но мы чувствуем себя хорошо, здесь прохладно, это как раз то, что нам нравится», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Победу в спринтерской гонке одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал напарник Расселла Андреа Кими Антонелли. 8 ноября в 21:00 мск пилотов ждёт квалификация к основной гонке.

