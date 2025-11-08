Скидки
Оливер Берман получил штраф, он в трёх баллах от дисквалификации

Комментарии

Пилот «Хааса» Оливер Берман получил штраф в пять секунд и один штрафной балл в суперлицензию за инцидент с гонщиком «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном в начале спринтерской гонки Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
53:25.928
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.845
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+2.318

Напомним, Бермана развернуло после контакта с Лоусоном, однако судьи признали, что именно Берман спровоцировал столкновение.

Таким образом, теперь на счету Бермана девять штрафных баллов — предыдущие два сгорели 3 ноября по истечении 12-месячного периода с прошлогоднего Гран-при Бразилии.

Ближайшие штрафные баллы у Бермана сгорят только в мае 2026 года.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Комментарии
