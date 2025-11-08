Леклер: у нас проблема на обеих машинах, но мы не можем объяснить, что происходит

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1, где он финишировал на пятом месте, а его напарник Льюис Хэмилтон — на седьмом.

«Этот уикенд получается очень тяжёлым. К сожалению, у нас проблема на обеих машинах, но мы не можем должным образом объяснить, что происходит. Мы теряем много времени на прямых. У нас прижимная сила выше, чем у других, но это не объясняет такое отставание. Что-то не так. Надеюсь, что сможем это понять перед квалификацией. Мы не там, где хотим быть, но не думаю, что будет намного хуже, чем вчера», — приводит слова Леклера Sky Sports.