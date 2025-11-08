Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: у нас проблема на обеих машинах, но мы не можем объяснить, что происходит

Леклер: у нас проблема на обеих машинах, но мы не можем объяснить, что происходит
Комментарии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1, где он финишировал на пятом месте, а его напарник Льюис Хэмилтон — на седьмом.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
53:25.928
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.845
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+2.318

«Этот уикенд получается очень тяжёлым. К сожалению, у нас проблема на обеих машинах, но мы не можем должным образом объяснить, что происходит. Мы теряем много времени на прямых. У нас прижимная сила выше, чем у других, но это не объясняет такое отставание. Что-то не так. Надеюсь, что сможем это понять перед квалификацией. Мы не там, где хотим быть, но не думаю, что будет намного хуже, чем вчера», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Материалы по теме
Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android