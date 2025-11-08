Леклер: у нас проблема на обеих машинах, но мы не можем объяснить, что происходит
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1, где он финишировал на пятом месте, а его напарник Льюис Хэмилтон — на седьмом.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
53:25.928
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.845
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+2.318
«Этот уикенд получается очень тяжёлым. К сожалению, у нас проблема на обеих машинах, но мы не можем должным образом объяснить, что происходит. Мы теряем много времени на прямых. У нас прижимная сила выше, чем у других, но это не объясняет такое отставание. Что-то не так. Надеюсь, что сможем это понять перед квалификацией. Мы не там, где хотим быть, но не думаю, что будет намного хуже, чем вчера», — приводит слова Леклера Sky Sports.
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
21:03
-
20:53
-
20:11
-
19:50
-
19:36
-
18:52
-
18:32
-
17:59
-
17:14
-
16:55
-
16:45
-
16:34
-
16:06
-
15:53
-
15:45
-
15:30
-
15:14
-
14:41
-
14:41
-
14:34
-
14:12
-
13:12
-
13:03
-
12:34
-
12:01
-
11:45
-
11:24
-
11:14
-
10:59
-
10:22
-
09:48
-
09:32
-
01:00
-
00:51
-
00:41