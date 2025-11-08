Скидки
Ферстаппен едва не попал в аварию в том же месте, что и Пиастри прямо перед ним

Ферстаппен едва не попал в аварию в том же месте, что и Пиастри прямо перед ним
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен был близок к тому, чтобы повторить судьбу другого претендента на чемпионский титул пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

На шестом круге спринтерской гонки Гран-при Бразилии Пиастри попал в аварию, после того как задел колесом воду, оказавшуюся на трассе после атаки бордюра лидером гонки Ландо Норрисом. Макс Ферстаппен, ехавший в трёх позициях позади Пиастри, едва не попал в точно такую же аварию. Однако в отличие от Оскара пилоту «Ред Булл» удалось отловить машину, восстановить над ней контроль и продолжить выступление в спринте.

Ферстаппен ловит машину резким движением руля

Ферстаппен ловит машину резким движением руля

Ферстаппен финишировал в спринтерской гонке четвёртым и теперь уступает Пиастри в общем зачёте тридцать очков.

