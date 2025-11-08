Расселл — о действиях Норриса: немного как в «Марио Карт», когда ты бросаешь банан

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл на пресс-конференции обсудили действия Ландо в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, которые невольно привели к авариям Оскара Пиастри, Нико Хюлькенберга и Франко Колапинто. Норрис сильно атаковал бордюр в третьем повороте, из-за чего на траекторию попала вода, спровоцировавшая вылеты трёх гонщиков.

Ландо Норрис: «Ты всегда используешь этот бордюр в квалификации. Мы сильно его используем. Очевидно, когда условия мокрые, хочешь оставаться подальше от бордюров. Так что я заехал чуть широковато и увидел, как вода попала на трассу. Вот и всё».

Джордж Расселл: «Немного как в «Марио Карт», когда ты бросаешь банан. Этот парень самый умный на решётке!»