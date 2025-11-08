Бортолето перенёс перегрузку в 57G во время аварии в спринте Гран-при Бразилии

Согласно данным телеметрии, бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето испытал сразу две запредельные перегрузки во время аварии в концовке спринта Гран-при Бразилии. Как сообщает журналист Тобиас Грюнер в своих социальных сетях, Бортолето двигался со скоростью 339 км/ч, когда потерял управление. Датчики зафиксировали перегрузку 34G при первом ударе и целых 57G при втором.

Напомним, Габриэл попытался атаковать пилота «Уильямса» Алекса Албона на входе в первый поворот, однако потерял управление над болидом и влетел сначала во внутреннюю, а затем и во внешнюю стену. От второго удара на машине бразильца сломалась рулевая колонка.

Победу в спринтерской гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.