Бортолето перенёс перегрузку в 57G во время аварии в спринте Гран-при Бразилии
Согласно данным телеметрии, бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето испытал сразу две запредельные перегрузки во время аварии в концовке спринта Гран-при Бразилии. Как сообщает журналист Тобиас Грюнер в своих социальных сетях, Бортолето двигался со скоростью 339 км/ч, когда потерял управление. Датчики зафиксировали перегрузку 34G при первом ударе и целых 57G при втором.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
53:25.928
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.845
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+2.318
Напомним, Габриэл попытался атаковать пилота «Уильямса» Алекса Албона на входе в первый поворот, однако потерял управление над болидом и влетел сначала во внутреннюю, а затем и во внешнюю стену. От второго удара на машине бразильца сломалась рулевая колонка.
Победу в спринтерской гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.
