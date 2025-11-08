Скидки
Макс Ферстаппен не вышел во второй сегмент квалификации Гран-при Бразилии

Макс Ферстаппен не вышел во второй сегмент квалификации Гран-при Бразилии
Сразу оба пилота «Ред Булл» — и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, и японский пилот команды Юки Цунода — не вышли их первого сегмента квалификации Гран-при Бразилии. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294

По итогам первого сегмента квалификации Юки Цунода стал 19-м, а Ферстаппен остался на 16-й позиции.

На данный момент в чемпионате лидирует британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 365 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 356 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 326 очков.

Комментарии
