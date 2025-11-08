Макс Ферстаппен не вышел во второй сегмент квалификации Гран-при Бразилии

Сразу оба пилота «Ред Булл» — и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, и японский пилот команды Юки Цунода — не вышли их первого сегмента квалификации Гран-при Бразилии. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии.

По итогам первого сегмента квалификации Юки Цунода стал 19-м, а Ферстаппен остался на 16-й позиции.

На данный момент в чемпионате лидирует британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 365 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 356 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 326 очков.