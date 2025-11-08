Ферстаппен не вышел из первого сегмента квалификации впервые с 2021 года

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не вышел во второй сегмент квалификации Гран-при Бразилии. По итогам первого сегмента квалификации нидерлагдец остался на 16-й позиции. Ферстаппен не сумел пройти через сито первого сегмента квалификации впервые с Гран-при России 2021 года. Примечательно, что такое случалось всего семь раз за карьеру пилота. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии.

На данный момент в чемпионате лидирует британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 365 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 356 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 326 очков.