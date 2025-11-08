Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Вторым по итогам сессии стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим – пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294

Напарник Ландо Норриса Оскар Пиастри по итогам квалификации стал четвёртым. Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 11-м. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» остался лишь 16-м, впервые с 2021 года не сумев выйти из первого сегмента.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.511.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.174.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.294.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.375.
5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.420.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.431.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.451.
8. Оливер Берман («Хаас») +0.466.
9. Пьер Гасли («Альпин») +0.491.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.528.

После второго сегмента выбыли:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:10.001.
12. Алекс Албон («Уильямс») — 1:10.053.
13. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:10.100.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:10.161.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:10.472.

После первого сегмента выбыли:

16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:10.403.
17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:10.438.
18. Франко Колапинто («Альпин») — 1:10.632.
19. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:10.711.
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — нет времени.

Материалы по теме
Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android