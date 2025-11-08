Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Вторым по итогам сессии стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим – пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Напарник Ландо Норриса Оскар Пиастри по итогам квалификации стал четвёртым. Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 11-м. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» остался лишь 16-м, впервые с 2021 года не сумев выйти из первого сегмента.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.511.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.174.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.294.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.375.

5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.420.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.431.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.451.

8. Оливер Берман («Хаас») +0.466.

9. Пьер Гасли («Альпин») +0.491.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.528.

После второго сегмента выбыли:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:10.001.

12. Алекс Албон («Уильямс») — 1:10.053.

13. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:10.100.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:10.161.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:10.472.

После первого сегмента выбыли:

16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:10.403.

17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:10.438.

18. Франко Колапинто («Альпин») — 1:10.632.

19. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:10.711.

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — нет времени.