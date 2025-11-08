Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии
Поделиться
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294
«Условия были непростыми и постоянно менялись, трасса оставалась скользкой, но было весело. Ездить по этой трассе всегда приятно. Я оказался под небольшим давлением в концовке, поскольку заблокировал колесо в первой попытке. В итоге прессинга оказалось больше, чем хотелось бы. Но оставался спокойным и собрал круг в нужный момент, так что доволен.
Машина подготовила отличную машину, мы в хорошей форме. В спринте Кими прессинговал нас до самого конца, так что нас ждёт большой вызов. Посмотрим, какой будет погода. Пока что уикенд складывается для нас хорошо, надеюсь, преследователи его не испортят», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:09
-
21:37
-
21:31
-
21:21
-
20:53
-
20:34
-
20:24
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
19:50
-
19:30
-
19:28
-
19:21
-
18:57
-
18:42
-
18:39
-
18:22
-
18:01
-
17:31
-
17:18
-
16:25
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:35
-
14:34
-
14:22
-
14:19
-
13:22