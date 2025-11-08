Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии.

«Условия были непростыми и постоянно менялись, трасса оставалась скользкой, но было весело. Ездить по этой трассе всегда приятно. Я оказался под небольшим давлением в концовке, поскольку заблокировал колесо в первой попытке. В итоге прессинга оказалось больше, чем хотелось бы. Но оставался спокойным и собрал круг в нужный момент, так что доволен.

Машина подготовила отличную машину, мы в хорошей форме. В спринте Кими прессинговал нас до самого конца, так что нас ждёт большой вызов. Посмотрим, какой будет погода. Пока что уикенд складывается для нас хорошо, надеюсь, преследователи его не испортят», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.