Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии

Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294

«Условия были непростыми и постоянно менялись, трасса оставалась скользкой, но было весело. Ездить по этой трассе всегда приятно. Я оказался под небольшим давлением в концовке, поскольку заблокировал колесо в первой попытке. В итоге прессинга оказалось больше, чем хотелось бы. Но оставался спокойным и собрал круг в нужный момент, так что доволен.

Машина подготовила отличную машину, мы в хорошей форме. В спринте Кими прессинговал нас до самого конца, так что нас ждёт большой вызов. Посмотрим, какой будет погода. Пока что уикенд складывается для нас хорошо, надеюсь, преследователи его не испортят», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

