Антонелли: расстраивает, что я снова позади Норриса

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Бразилии.

«Расстраивает, конечно, что я опять позади Ландо. Утром в спринте у нас тоже была плотная борьба. Из-за ветра сессия получилась непростой, было трудно собрать круг. Но мне удалось проехать достойную попытку, я ей доволен.

Мы стартуем завтра вторыми. «Макларен» очень быстр, поэтому важно будет хорошо завтра стартовать и попытаться держать высокий темп», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.