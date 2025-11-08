Антонелли: расстраивает, что я снова позади Норриса
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Бразилии.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294
«Расстраивает, конечно, что я опять позади Ландо. Утром в спринте у нас тоже была плотная борьба. Из-за ветра сессия получилась непростой, было трудно собрать круг. Но мне удалось проехать достойную попытку, я ей доволен.
Мы стартуем завтра вторыми. «Макларен» очень быстр, поэтому важно будет хорошо завтра стартовать и попытаться держать высокий темп», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.
Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
