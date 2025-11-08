Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Бразилии.

«У меня получились хорошие круги во втором и третьем сегментах. Отрывы очень небольшие — несколько сотых определяют, будет ли у тебя хороший уикенд или катастрофа. Рад, что смог собрать всё воедино в Q2 и Q3, что для нас имеет ключевое значение. Доволен третьей позицией, но пока что этот уикенд был для нас трудным», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

Напомним, победу в квалификации одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.