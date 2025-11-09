Скидки
В Lamborghini показали новую модель для монокубка Super Trofeo

Аудио-версия:
Комментарии

Компания Lamborghini представила новый автомобиль для своей моносерии Lamborghini Super Trofeo — в сезоне-2027 на смену Huracán Super Trofeo Evo2 придёт Temerario Super Trofeo. Автомобиль был представлен на автодроме имени Марко Симончелли в Мизано, где в этот уикенд состоялся финал сезона Super Trofeo.

Lamborghini Temerario Super Trofeo

Фото: Lamborghini

Автомобиль для гонок монокубка построен на базе Lamborghini Temerario GT3. Последний, отметим, отличается от дорожной версии отсутствием гибрида. Lamborghini Temerario GT3 был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде летом 2025 года, а его гоночный дебют запланирован на 2026-й.

Lamborghini Temerario Super Trofeo

Фото: Lamborghini

Модель Lamborghini Temerario представлена в августе 2024 года как преемник Huracán. В основе силовой установки четырёхлитровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который вместе с тремя электромоторами обеспечивает 676 кВт (920 л. с.) мощности. До 100 км/ч стандартный Lamborghini Temerario разгоняется за 2,7 секунды, а его максимальная скорость — 343 км/ч.

