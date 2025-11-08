Скидки
Экс-пилот Формулы-1 стал чемпионом мира в составе «Феррари»

Экипаж «Феррари» в составе итальянцев Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гвиди, а также британца Джеймса Каладо стал чемпионом мира по гонкам на выносливость.

В заключительной гонке сезона-2025 — «Восемь часов Бахрейна» — экипаж «Феррари» стал четвёртым, им хватило этого для завоевания чемпионского титула. Вторыми по итогам сезона стали другие представители «Феррари» — Фил Хэнсон, Роберт Кубица и Йефи Йе.

Победу в заключительной гонке сезона одержал экипаж «Тойоты» в составе Камуи Кобаяси, Ника де Вриса и Майка Конвэя.

Для экипажа Джовинацци этот титул стал первым в карьере. Напомним, экипаж Кубицы в этом году выиграл «24 часа Ле-Мана».

