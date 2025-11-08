Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал провальную квалификацию Гран-при Бразилии, в которой он занял лишь 16-е место.

«Это было просто ужасно. Я вообще не мог атаковать. Болид очень сильно скользил. Приходилось быть осторожным, чтобы машину не срывало. И, конечно, подобный подход не работал в квалификации.

Это не то, к чему ты стремишься. Уикенд был довольно тяжёлым, но такое поведение болида после внесения изменений стало неожиданностью. Машина плохо реагировала, сцепления не было. Я вообще не мог атаковать на пределе», – приводит слова Ферстаппена Motorsport.