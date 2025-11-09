Скидки
«Можно забыть». Ферстаппен — о шансах на титул в 2025 году

«Можно забыть». Ферстаппен — о шансах на титул в 2025 году
Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своих перспективах в борьбе за титул после провальной квалификации Гран-при Бразилии, в которой он стал 16-м.

«Титул? Об этом можно забыть. Учитывая, откуда мы стартуем, можно забыть об этом с подобными выступлениями», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

На данный момент в чемпионате лидирует британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 365 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 356 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 326 очков.

