Пиастри: постараюсь оказать давление на Норриса в гонке

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об итогах квалификации Гран-при Бразилии, которую он закончил на четвёртой позиции.

«Мне просто не удалось проехать свой круг быстрее. И это было главным моментом. Условия на трассе сильно отличались от того, что было вчера. Сегодня управлять машиной было заметно сложнее.

Разочарован результатом, но наша машина достаточно быстра на этой трассе. Особенно на длинной серии кругов. Так что надеюсь, в гонке мы сможем извлечь из этого преимущество. Постараюсь оказать давление на Норриса в гонке, использовать все возможности. Но этот шанс для начала необходимо создать», — приводит слова Пиастри Sky Sports.