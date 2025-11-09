Хэмилтон прокомментировал неудачную квалификацию Гран-при Бразилии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался об итогах квалификации Гран-при Бразилии, в которой он показал 13-й результат.
«С настройками всё было в порядке. Мне просто не удалось заставить шины работать. Всё это нужно делать в боксах заранее. Не знаю, чего ждать от гонки.
Есть ли проблема с рабочими процессами в «Феррари»? Не знаю. Но я помню, в чём было дело в прошлом году. Скорее дело не в этом. В целом всё хорошо, как мне кажется, просто колёса находятся в таком положении, что я не смог прогреть шины до оптимальной температуры, необходимой для того чтобы они перестали перегреваться.
Спринт прошёл не лучшим образом. Но в гонке сделаю всё, что смогу. Пока всё идёт плохо, а завтра я снова постараюсь показать всё, на что способен», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
