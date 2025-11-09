Джордж Расселл объяснил, почему стал в квалификации только шестым

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Бразилии.

«Прежде всего, огромные поздравления Кими. Он проделал огромную работу, и я очень горд за него и за команду. Что же касается меня, то шестое место — не то, где я хотел сегодня оказаться. У меня были большие проблемы с тем, чтобы шины „софт“ оказались в правильном рабочем окне, я не мог найти необходимое сцепление, чтобы собрать хороший круг. При всего одном часе практики накануне и переменчивых погодных условиях ночью оказалось сложным заставить работать как „софт“, так и „медиум“.

Пусть стартовать с третьего ряда далеко от идеала, но мы впереди одной «Феррари» и обоих «Ред Булл». Это очень важно для нашего сражения за второе место в Кубке конструкторов. Мы смогли вместе набрать хорошие очки в спринте и будем стремиться делать то же самое в завтрашнем Гран-при", — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».