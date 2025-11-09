Скидки
Габриэл Бортолето рассказал о своём состоянии после пугающей аварии в спринте

Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето рассказал о своём самочувствии после серьёзной аварии в спринтерской гонке Гран-при Бразилии.

«Мне повезло, потому что я сказал врачам, что когда вылезал из машины, то чувствовал небольшую боль тут и там, но это была нормальная боль — как после любого другого гоночного уикенда, который я завершал. Боль в плечах есть всегда, вот и тут было практически то же самое. Так что мне очень повезло, потому что всё могло бы оказаться намного хуже. Но я цел, общаюсь с журналистами, чуть не принял участие в квалификации, был к этому готов.

Трудно сказать, как близки мы были к участию. По ходу квалификации механики уже затягивали ремни безопасности. Но нужно же всё сделать как следует. Вероятно, потребовалось бы ещё 20-30 минут, чтобы машина оказалась в идеальном состоянии для выступления в квалификации. Думаю, если бы меня и выпустили, то просто чтобы проверить, что машина работает, ведь они всё перестроили", — приводит слова Бортолето RacingNews365.

Комментарии
