Ферстаппен перед квалификацией воспользовался настройками Цуноды

Ферстаппен перед квалификацией воспользовался настройками Цуноды
Перед провальной квалификацией Гран-при Бразилии Формулы-1 Макс Ферстаппен и его инженеры использовали некоторые параметры настроек, которые ранее уже опробовал партнёр нидерландца по «Ред Булл» Юки Цунода. Об этом рассказал сам японский пилот.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294

«Мы внесли изменения перед спринтом, что дало нам хорошее представление о том, как сделать машину лучше — так мы думали. Думаю, Макс тоже взял пару вещей из настроек, которые я использовал. Я не виню настройки в своём результате. Думаю, настройки были нормальные, а главная вещь — мы не смогли заставить шины работать.

Наша сторона гаража смогла сделать хорошие шаги вперёд после спринта, мне в машине лучше. Но возникла другая проблема, которая выглядит весьма серьёзной. Досадно, что мы не смогли выжать максимум из имевшейся возможности", — приводит слова Цуноды Motorsport.

Напомним, оба гонщика «Ред Булл» выбыли уже в первом сегменте квалификации.

