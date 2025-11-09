Ферстаппен перед квалификацией воспользовался настройками Цуноды

Перед провальной квалификацией Гран-при Бразилии Формулы-1 Макс Ферстаппен и его инженеры использовали некоторые параметры настроек, которые ранее уже опробовал партнёр нидерландца по «Ред Булл» Юки Цунода. Об этом рассказал сам японский пилот.

«Мы внесли изменения перед спринтом, что дало нам хорошее представление о том, как сделать машину лучше — так мы думали. Думаю, Макс тоже взял пару вещей из настроек, которые я использовал. Я не виню настройки в своём результате. Думаю, настройки были нормальные, а главная вещь — мы не смогли заставить шины работать.

Наша сторона гаража смогла сделать хорошие шаги вперёд после спринта, мне в машине лучше. Но возникла другая проблема, которая выглядит весьма серьёзной. Досадно, что мы не смогли выжать максимум из имевшейся возможности", — приводит слова Цуноды Motorsport.

Напомним, оба гонщика «Ред Булл» выбыли уже в первом сегменте квалификации.