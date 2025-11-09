Берман отреагировал на долгое пребывание в топ-3 по ходу квалификации

Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Бразилии. Большую часть квалификации британец занимал места в первой тройке.
«У меня отличные ощущения с первого же круга, но я был удивлён нашей конкурентоспособностью. Мы были третьими в первом сегменте и вторыми во втором, так что мы были очень сильны. В третьем сегменте мой первый круг был очень хорошим, но я не прибавил по сравнению с тем, чего добился во втором сегменте, так что немного странно, что всё так сложилось и трасса не продолжала эволюционировать. Так или иначе, для нас это очень хорошая квалификация.
Предвкушаю воскресенье. Мы показали отличный гоночный темп в спринте и приятно стартовать с хороших позиций завтра", — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».
- 9 ноября 2025
-
01:44
-
01:37
-
01:34
-
01:29
-
01:21
-
01:14
-
00:44
-
00:40
-
00:31
- 8 ноября 2025
-
23:59
-
23:23
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:09
-
21:37
-
21:31
-
21:21
-
20:53
-
20:34
-
20:24
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
19:50
-
19:30
-
19:28
-
19:21
-
18:57
-
18:42
-
18:39
-
18:22
-
18:01
-
17:31
-
17:18