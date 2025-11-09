Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берман отреагировал на долгое пребывание в топ-3 по ходу квалификации

Берман отреагировал на долгое пребывание в топ-3 по ходу квалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Бразилии. Большую часть квалификации британец занимал места в первой тройке.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294

«У меня отличные ощущения с первого же круга, но я был удивлён нашей конкурентоспособностью. Мы были третьими в первом сегменте и вторыми во втором, так что мы были очень сильны. В третьем сегменте мой первый круг был очень хорошим, но я не прибавил по сравнению с тем, чего добился во втором сегменте, так что немного странно, что всё так сложилось и трасса не продолжала эволюционировать. Так или иначе, для нас это очень хорошая квалификация.

Предвкушаю воскресенье. Мы показали отличный гоночный темп в спринте и приятно стартовать с хороших позиций завтра", — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».

Материалы по теме
Кошмар Ферстаппена и Хэмилтона, почти сенсация от молодёжи! Мощная квалификация Ф-1
Кошмар Ферстаппена и Хэмилтона, почти сенсация от молодёжи! Мощная квалификация Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android