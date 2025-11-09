Берман отреагировал на долгое пребывание в топ-3 по ходу квалификации

Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Бразилии. Большую часть квалификации британец занимал места в первой тройке.

«У меня отличные ощущения с первого же круга, но я был удивлён нашей конкурентоспособностью. Мы были третьими в первом сегменте и вторыми во втором, так что мы были очень сильны. В третьем сегменте мой первый круг был очень хорошим, но я не прибавил по сравнению с тем, чего добился во втором сегменте, так что немного странно, что всё так сложилось и трасса не продолжала эволюционировать. Так или иначе, для нас это очень хорошая квалификация.

Предвкушаю воскресенье. Мы показали отличный гоночный темп в спринте и приятно стартовать с хороших позиций завтра", — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».