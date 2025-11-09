Предварительная стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию предварительную версию стартовой решётки основной гонки Гран-при Бразилии Формулы-1. Старт запланирован в воскресенье, 9 ноября, на 20:00 мск.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Предварительная стартовая решётка
1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Оскар Пиастри («Макларен»)
5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
8. Оливер Берман («Хаас»)
9. Пьер Гасли («Альпин»)
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
15. Карлос Сайнс («Уильямс»)
16. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Франко Колапинто («Альпин»)
19. Юки Цунода («Ред Булл»)
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).