Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Предварительная стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Предлагаем вашему вниманию предварительную версию стартовой решётки основной гонки Гран-при Бразилии Формулы-1. Старт запланирован в воскресенье, 9 ноября, на 20:00 мск.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Бразилии. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Оскар Пиастри («Макларен»)
5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
8. Оливер Берман («Хаас»)
9. Пьер Гасли («Альпин»)
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
15. Карлос Сайнс («Уильямс»)
16. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Франко Колапинто («Альпин»)
19. Юки Цунода («Ред Булл»)
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

Материалы по теме
Кошмар Ферстаппена и Хэмилтона, почти сенсация от молодёжи! Мощная квалификация Ф-1
Кошмар Ферстаппена и Хэмилтона, почти сенсация от молодёжи! Мощная квалификация Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android