Босс «Ред Булл» Мекис отреагировал на провал команды в квалификации

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис отреагировал на вылет обоих своих пилотов по итогам первого сегмента квалификации Гран-при Бразилии. Мекис признал, что рискованные изменения в настройках машины привели к провалу.

«Никто не ожидал ничего подобного. Мы были недовольны машиной с самого начала уикенда — вы могли слышать о наших проблемах по ходу практики, спринт-квалификации и спринта. Мы были в положении, когда не могли бороться за победу, но мы могли бороться в группе прямо позади. Будет честным сказать, что мы пошли на некоторые риски перед квалификацией, чтобы попробовать сделать машину лучше. Очевидно, всё получилось наоборот — и вот мы здесь.

Иногда такова цена, когда ты идёшь на риск. Не может всегда идти по-твоему. Это больно, но мы извлечём из этого уроки", — приводит слова Мекиса RacingNews365.