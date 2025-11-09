Скидки
В США представили «самый безумный» автомобиль для джимханы. Это пикап модели 1978 года

В США представили «самый безумный» автомобиль для джимханы. Это пикап модели 1978 года
Трэвис Пастрана и Subaru Brataroo 9500 Turbo
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Hoonigan и Subaru Motorsports USA представили Subaru Brataroo 9500 Turbo — суперпикап на базе Subaru Brat 1978 года, построенный для съёмок новой серии джимханы. Пилотом автомобиля станет известный спортсмен Трэвис Пастрана, известный выступлениями в мотокроссе, ралли, ралли-кроссе, гонках NASCAR и многих других дисциплинах.

Subaru Brataroo 9500 Turbo

Subaru Brataroo 9500 Turbo

Фото: Subaru

Автомобиль оснащён ралли-кроссовым четырёхцилиндровым оппозитным двигателем объёмом два литра, который выдаёт 670 л. с. Мощность передаётся через шестиступенчатую секвентальную коробку передач на все четыре колеса. Кузов Brataroo 9500 Turbo для уменьшения массы выполнен из углепластика, а шасси построено по стандартам безопасности WRC.

Subaru Brataroo 9500 Turbo

Subaru Brataroo 9500 Turbo

Фото: Subaru

Создатели отмечают, что это самый совершенный с точки зрения аэродинамики автомобиль для джимханы. В передних колёсных арках расположены подвижные жалюзи, позволяющие в реальном времени регулировать уровень прижимной силы. Сзади расположено массивное регулируемое антикрыло.

Активная аэродинамика Subaru Brataroo 9500 Turbo

Активная аэродинамика Subaru Brataroo 9500 Turbo

Фото: Subaru

«Эта машина неукротима — в лучшем смысле этого слова, — отметил Пастрана. — У неё душа винтажной Subaru и технологии, которых ещё не было ни у одной машины для джимханы. Каждый элемент автомобиля спроектирован для огромных нагрузок, больших прыжков и жёстких приземлений. Это самый безумный автомобиль для джимханы в истории».

