Авто Новости

Исак Хаджар: большую часть времени я боролся с болидом

Исак Хаджар: большую часть времени я боролся с болидом
Пилот команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал пятое место в квалификации Гран-при Бразилии, отметив сложность в управлении машиной.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294

«После непростого спринта утром я рад, что мы справились с задачей во время напряжённой квалификации. Условия были очень сложными, и, несмотря на то что у меня была быстрая машина, большую часть времени я просто боролся с ней. Сегодня было не легко удерживать машину на трассе, так что это пятое место стало для меня неожиданностью, но это отличный результат для нашей команды

Завтра мы начнём гонку в очень интересной позиции, и это, безусловно, отличная возможность набрать важные очки в Кубке конструкторов, так что мы выложимся по полной, чтобы добиться наилучшего результата», — цитирует гонщика официальный сайт Формулы-1.

