Исак Хаджар: большую часть времени я боролся с болидом

Пилот команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал пятое место в квалификации Гран-при Бразилии, отметив сложность в управлении машиной.
«После непростого спринта утром я рад, что мы справились с задачей во время напряжённой квалификации. Условия были очень сложными, и, несмотря на то что у меня была быстрая машина, большую часть времени я просто боролся с ней. Сегодня было не легко удерживать машину на трассе, так что это пятое место стало для меня неожиданностью, но это отличный результат для нашей команды
Завтра мы начнём гонку в очень интересной позиции, и это, безусловно, отличная возможность набрать важные очки в Кубке конструкторов, так что мы выложимся по полной, чтобы добиться наилучшего результата», — цитирует гонщика официальный сайт Формулы-1.
