Антонелли стал третьим по возрасту пилотом в истории Ф-1, стартующим с первого ряда

Антонелли стал третьим по возрасту пилотом в истории Ф-1, стартующим с первого ряда
Комментарии

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после второго результата в основной квалификации Гран-при Бразилии вошёл в историю «Королевских гонок».

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294

Антонелли, занявший стартовую позицию на первом ряду в возрасте 19 лет, двух месяцев и 15 дней, стал третьим в истории по возрасту пилотом, которому удалось занять по итогам квалификации одно из двух лидирующих мест. Лидером рейтинга является канадский гонщик Лэнс Стролл («Астон Мартин»), который в возрасте 18 лет, 10 месяцев, 5 дней на «Уильямсе» оказался на первом ряду.

Второе место у четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») — 18 лет, 10 месяцев и 29 дней.

Победа в спринт-квалификации, которую Антонелли завоевал в Майами, в данной статистике не учитывается.

Комментарии
