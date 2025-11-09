Антонелли стал третьим по возрасту пилотом в истории Ф-1, стартующим с первого ряда

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после второго результата в основной квалификации Гран-при Бразилии вошёл в историю «Королевских гонок».
Антонелли, занявший стартовую позицию на первом ряду в возрасте 19 лет, двух месяцев и 15 дней, стал третьим в истории по возрасту пилотом, которому удалось занять по итогам квалификации одно из двух лидирующих мест. Лидером рейтинга является канадский гонщик Лэнс Стролл («Астон Мартин»), который в возрасте 18 лет, 10 месяцев, 5 дней на «Уильямсе» оказался на первом ряду.
Второе место у четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») — 18 лет, 10 месяцев и 29 дней.
Победа в спринт-квалификации, которую Антонелли завоевал в Майами, в данной статистике не учитывается.
