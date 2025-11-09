Ожье — победитель 13-го этапа WRC Ралли Японии. Рованперя — 6-й, Грязин — 9-й

Сегодня, 9 ноября, завершился 13-й этап сезона-2025 WRC Ралли Японии.
Победителем этапа стал француз Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT), второе место занял британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT). На третьей строчке расположился финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2).
Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) финишировал шестым, а россиянин Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, занял девятую строчку турнирной таблицы в общем зачёте и вторую — в классе WRC2.
WRC. Ралли Японии. Финал
1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 03:21:08.9.
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +11.6.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +02:16.6.
4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +03:18.1.
5. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +06:48.7.
6. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +07:01.5.
7. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +09:35.5.
8. Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +10:41.6.
9. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +11:36.2.
10. Ян Соланс (Toyota GR Yaris Rally2) +12:26.0.
После финала в Японии первое место в общем зачёте занимает Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT), имея в активе 272 очка. Сразу за ним расположился Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) с разницей в три очка. Замыкает тройку лидеров Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT). У него 248 очков.
WRC. Общий зачёт
1. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) — 272.
2. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 269.
3. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) — 248.
4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — 213.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 166.
6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) — 111.
7. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 96.
8. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 94.
9. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) — 70.
10. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) — 36.
...
15. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) — 12.