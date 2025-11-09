Сайнс — о квалификации ГП Бразилии: что-то происходит. Берман почти быстрее «Макларенов»
31-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за команду «Уильямс», подвёл итоги квалификации Гран-при Бразилии, в которой показал 15-е время.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294
«Что-то происходит, потому что очень странно видеть, что мы здесь, где Берман почти быстрее, чем «Макларен»; Антонелли едет очень быстро в этот уикенд, быстрее, чем Расселл, Гасли в третьем сегменте на «Альпин»; оба «Ред Булл» вылетели из первого сегмента; Хэмилтон тоже не прошёл [в третий]… что-то тут не так», — приводит слова Сайнса издание Marca.
Напарник Сайнса Алекс Албон стал 12-м. Поул завоевал Ландо Норрис из «Макларена», Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй.
