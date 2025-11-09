Алонсо: если я опережу Ферстаппена и Хэмилтона, то скажу: это отличная квалификация

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял 11-е место в квалификации Гран-при Бразилии и рассчитывает побороться за очки в воскресной гонке. Испанец отметил, что болид выглядел лучше, чем на прошлых этапах.

«Нет сюрпризов, наша сильная сторона — пятница. Мы выступаем здесь уже 21 год, знаем трассу, кочки, поребрики, поэтому максимально используем первый день. Потом соперники разбираются с нюансами, и в субботу ты возвращаешься на своё естественное место. Но если мне сказать, что я опережу Макса [Ферстаппена] и Хэмилтона, я скажу: это отличная квалификация. Это доказывает, что всем сложно. Если смотреть оптимистично — мы 11-е, всего в одном шаге от очков. С хорошим стартом и стратегией всё возможно», — цитирует Фернандо испанское издание As.