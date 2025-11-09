Марко ответил, будут ли Ферстаппену менять настройки, отправив на старт с пит-лейна
Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о провале австрийцев в основной квалификации Гран-при Бразилии, где Юки Цунода показал 19-е время, а четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен — 16-е.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294
«Теперь нам нужно подумать о том, что мы собираемся делать в этой ситуации. Будем ли мы вносить дальнейшие радикальные изменения в болид, например. Это означало бы старт с пит-лейна, но нам нужно спокойно сесть и решить, какой вариант будет лучшим», — приводит слова Марко издание ORF.
Поул завоевал лидер личного зачёта из «Макларена» Ландо Норрис. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй. Шарль Леклер («Феррари») — третий.
