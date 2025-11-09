Марко ответил, будут ли Ферстаппену менять настройки, отправив на старт с пит-лейна

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о провале австрийцев в основной квалификации Гран-при Бразилии, где Юки Цунода показал 19-е время, а четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен — 16-е.

«Теперь нам нужно подумать о том, что мы собираемся делать в этой ситуации. Будем ли мы вносить дальнейшие радикальные изменения в болид, например. Это означало бы старт с пит-лейна, но нам нужно спокойно сесть и решить, какой вариант будет лучшим», — приводит слова Марко издание ORF.

Поул завоевал лидер личного зачёта из «Макларена» Ландо Норрис. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй. Шарль Леклер («Феррари») — третий.