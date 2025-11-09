Скидки
Авто Новости

В AMuS назвали условия, при которых Ферстаппен и Цунода начнут ГП Бразилии с пит-лейна

Аудио-версия:
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и его японский напарник по «Ред Булл» Юки Цунода могут начать основную гонку Гран-при Бразилии при определённых условиях, узнали в издании Auto Motor und Sport.

«В зависимости от погоды в воскресенье «Ред Булл» пойдёт ва-банк. Если погода останется сухой, то Ферстаппен и Цунода выйдут на старт Гран-при Бразилии с пит-лейна, обладая совершенно новыми настройками и новыми двигателями. В надежде, что инженеры попадут в цель с третьей попытки. Старт с пит-лейна также даёт возможность добавить в пул ещё одну силовую установку без дополнительного штрафа на грядущих этапах.

В случае дождливой гонки «Ред Булл» ещё раз подумает о таком шаге», — говорится в статье.

