На Гран-при Бразилии прошла самая плотная квалификация в истории Формулы-1

На Гран-при Бразилии прошла самая плотная квалификация в истории Формулы-1
В квалификации Гран-при Бразилии был установлен исторический рекорд — все 10 гонщиков в третьем сегменте уложились в 0,528 секунды, что стало самым близким результатом в истории Формулы-1. Об этом сообщил официальный аккаунт Формулы-1 в социальной сети Х.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294

Победу в борьбе за поул одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, показавший время 1:09.511. Второе место занял Кими Антонелли («Мерседес»), уступивший всего 0.174 секунды. Тройку замкнул Шарль Леклер («Феррари»).

Результаты третьего сегмента квалификации:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.511.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.174.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.294.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.375.
5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.420.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.431.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.451.
8. Оливер Берман («Хаас») +0.466.
9. Пьер Гасли («Альпин») +0.491.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.528.

