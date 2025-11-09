Скидки
Гасли — о девятом месте в квалификации: пока у нас больше вопросов, чем ответов

Гасли — о девятом месте в квалификации: пока у нас больше вопросов, чем ответов
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли признался, что не понимает причин неожиданного прогресса команды в квалификации Гран-при Бразилии, где он смог пробиться в топ-10 после серии слабых выступлений.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
08 ноября 2025, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.511
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.294

Французский гонщик занял девятое место в квалификации. Ранее он заработал очко в спринте, финишировав восьмым.

«Есть несколько идей, но реальность такова, что мы не до конца понимаем причины. Не хочу говорить то, что может оказаться неправдой. Ребята внимательно всё изучают, но пока у нас больше вопросов, чем ответов», — приводит слова Гасли Motorsport.

Команда «Альпин» находится на последнем месте в Кубке конструкторов и не набирала очков в гонках с июля. Гонщик предположил, что особенности трассы «Интерлагос» могли сыграть роль, но исключил, что это единственная причина прогресса.

Напарник Гасли Франко Колапинто показал лишь 18-й результат и признался, что не чувствовал себя комфортно в машине. В спринте он и вовсе сошёл после аварии.

Комментарии
