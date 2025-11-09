Гасли — о девятом месте в квалификации: пока у нас больше вопросов, чем ответов

Пилот «Альпин» Пьер Гасли признался, что не понимает причин неожиданного прогресса команды в квалификации Гран-при Бразилии, где он смог пробиться в топ-10 после серии слабых выступлений.
Французский гонщик занял девятое место в квалификации. Ранее он заработал очко в спринте, финишировав восьмым.
«Есть несколько идей, но реальность такова, что мы не до конца понимаем причины. Не хочу говорить то, что может оказаться неправдой. Ребята внимательно всё изучают, но пока у нас больше вопросов, чем ответов», — приводит слова Гасли Motorsport.
Команда «Альпин» находится на последнем месте в Кубке конструкторов и не набирала очков в гонках с июля. Гонщик предположил, что особенности трассы «Интерлагос» могли сыграть роль, но исключил, что это единственная причина прогресса.
Напарник Гасли Франко Колапинто показал лишь 18-й результат и признался, что не чувствовал себя комфортно в машине. В спринте он и вовсе сошёл после аварии.
- 9 ноября 2025
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:43
-
13:16
-
12:47
-
12:25
-
11:29
-
11:10
-
10:53
-
10:31
-
09:53
-
09:30
-
09:22
-
09:04
-
04:00
-
01:44
-
01:37
-
01:34
-
01:29
-
01:21
-
01:14
-
00:44
-
00:40
-
00:31
- 8 ноября 2025
-
23:59
-
23:23
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:09
-
21:37
-
21:31
-
21:21
-
20:53