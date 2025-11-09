Скидки
Работники «Интерлагоса» подпилили поребрики в 3-м повороте после аварии Пиастри в спринте

В издании The Race рассказали, что после трёх аварий в третьем повороте спринта Гран-при Бразилии Формулы-1 на трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу сотрудники автодрома с пилами пришли корректировать водосток в этом месте.

По данным журналистов, работники использовали пилы, чтобы прорезать импровизированный дренажный канал в поребриках третьего поворота.

На седьмом круге спринтерского заезда сначала австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий «Макларен», потерял управление после наезда на лужу, располагающуюся в повороте, и разбил болид. Следом за ним в стену после потери управления поворота вылетел Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»), разбив носовой обтекатель. Но немец смог добраться до боксов. А спустя мгновения вылетел и Франко Колапинто («Альпин»).

Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
