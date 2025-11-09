Скидки
Чемпион мира 2019 года в WRC Отт Тянак объявил о завершении карьеры

Аудио-версия:
Комментарии

Всего через несколько часов после завершения 13-го этапа WRC Ралли Японии сезона-2025 чемпион мира в WRC 2019 года Отт Тянак объявил о завершении карьеры профессионального раллийного гонщика, которая длилась 18 сезонов. Решение вступит в силу после заключительного этапа сезона в Саудовской Аравии в конце ноября.

Эстонский гонщик, выступавший за Hyundai Shell Mobis WRT, объяснил своё решение желанием провести больше времени с семьёй.

«После многих незабываемых сезонов на высшем уровне я решил сделать перерыв в полноценных выступлениях в ралли. Это был непростой выбор, но сейчас подходящее время, чтобы сделать паузу и посвятить больше времени жизни и семье в Эстонии.

Это не окончательное прощание с ралли, а возможность перезагрузиться и пересмотреть приоритеты», — приводит слова Тянака официальный сайт WRC.

Тянак завершает карьеру с впечатляющими статистическими показателями: более 170 стартов в WRC, 22 победы и 58 подиумов. В текущем сезоне он одержал единственную на данный момент победу Hyundai в чемпионате.

