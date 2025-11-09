Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Свернули не туда». Хельмут Марко — о проблемах «Ред Булл» с темпом на последних этапах

«Свернули не туда». Хельмут Марко — о проблемах «Ред Булл» с темпом на последних этапах
Аудио-версия:
Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о неудачном обновлении болида RB21.

«Всё пошло наперекосяк. Мы везде были медленнее. Трасса становилась быстрее, а мы теряли время во всех секторах. Но на самом деле сцепление с асфальтом стало ещё хуже. Почему? Это то, что мы должны выяснить сейчас. Но ущерб уже получен. Посмотрим, что ещё можно из этого извлечь, но ситуация выглядит плохо.

Мы привезли новые детали, частично обновлённые, в Мексику, но они не дали ожидаемого результата. На этой основе мы думали, что нашли правильное направление, но, как оказалось, нет. Теперь нам нужно понять, где именно мы свернули не туда. Потому что отставание слишком велико… Особенно тревожно то, что мы теряли время в первом и третьем секторах, а во втором всё осталось как прежде. Это значит, что мы ничего не выиграли, а наоборот — явно потеряли по сравнению с соперниками», — сказал Марко в эфире Sky Sport Germany.

Материалы по теме
В AMuS назвали условия, при которых Ферстаппен и Цунода начнут ГП Бразилии с пит-лейна
Материалы по теме
Кошмар Ферстаппена и Хэмилтона, почти сенсация от молодёжи! Мощная квалификация Ф-1
Кошмар Ферстаппена и Хэмилтона, почти сенсация от молодёжи! Мощная квалификация Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android