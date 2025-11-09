«Свернули не туда». Хельмут Марко — о проблемах «Ред Булл» с темпом на последних этапах

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о неудачном обновлении болида RB21.

«Всё пошло наперекосяк. Мы везде были медленнее. Трасса становилась быстрее, а мы теряли время во всех секторах. Но на самом деле сцепление с асфальтом стало ещё хуже. Почему? Это то, что мы должны выяснить сейчас. Но ущерб уже получен. Посмотрим, что ещё можно из этого извлечь, но ситуация выглядит плохо.

Мы привезли новые детали, частично обновлённые, в Мексику, но они не дали ожидаемого результата. На этой основе мы думали, что нашли правильное направление, но, как оказалось, нет. Теперь нам нужно понять, где именно мы свернули не туда. Потому что отставание слишком велико… Особенно тревожно то, что мы теряли время в первом и третьем секторах, а во втором всё осталось как прежде. Это значит, что мы ничего не выиграли, а наоборот — явно потеряли по сравнению с соперниками», — сказал Марко в эфире Sky Sport Germany.