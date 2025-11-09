Макс Ферстаппен начнёт гонку ГП Бразилии Ф-1 с пит-лейна — ван Харен

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», начнёт Гран-при Бразилии с пит-лейна, о чём сообщил его соотечественник и журналист Эрик ван Харен.

«Команда «Ред Булл» решила заменить двигатель, а также скорректировать настройки болида. Таким образом, Ферстаппену придётся стартовать с пит-лейна. Это не относится к товарищу по команде Юки Цуноде, который в квалификации показал лишь 19-е время», — написал ван Харен в своей колонке в De Telegraaf.

Макс показал в основной квалификации 16-е время, не выйдя впервые с 2021-го в третий сегмент.