Пилот Corvette оштрафован на € 5000 за неприличный жест в адрес соперника в финале WEC

Испанский гонщик Даниэль Хункаделла получил штраф в размере € 5000 за показ среднего пальца во время финального этапа Мирового чемпионата по автогонкам на выносливость (WEC) в Бахрейне. Об этом сообщает Motorsport.

Инцидент произошёл во время борьбы за пятое место в классе LMGT3 между Хункаделлой на Corvette Z06 GT3.R под номером 33 и Августо Фарфусом на BMW M4 GT3 Evo № 31 команды WRT. В 10-м повороте они столкнулись, когда Хункаделла попытался совершить обгон.

Испанец в конце концов обогнал Фарфуса в 11-м повороте, но дал понять, что его не впечатлила уверенная защита Фарфуса, и сопроводил манёвр нецензурным жестом.

Стюарды расценили поведение гонщика как «грубое, неуважительное и совершенно недопустимое в автоспорте». Хункаделла получил штраф в размере € 1000 и условный штраф в € 4000 с отсрочкой выплаты при условии, что он больше не будет нарушать статью 12.2.1.1 Международного спортивного кодекса.

Хункаделла, который в следующем сезоне перейдёт в класс Hypercar с командой Genesis, финишировал шестым в гонке. Фарфус со своими напарниками занял седьмое место.