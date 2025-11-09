Скидки
«Ещё ничего не кончено. Возможен хаос». Вильнёв — о шансах Ферстаппена на титул в 2025-м

«Ещё ничего не кончено. Возможен хаос». Вильнёв — о шансах Ферстаппена на титул в 2025-м
Чемпион Формулы-1 в сезоне-1997 Жак Вильнёв высказался о шансах на титул четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») после провальной квалификации на Гран-при Бразилии.

«Нет, ещё ничего не кончено. Это хаотичная гонка [в Бразилии]. Впереди ещё другие этапы, Лас-Вегас, там тоже возможен хаос. Но это тенденция, с которой Максу нужно быть осторожным. Он сказал, что изменил настройки машины, а стало только хуже — так уже вторую гонку подряд.

Но это цена, которую платишь, когда у тебя нет напарника. Он один занимается развитием машины, пытается двигать команду вперёд, это само по себе очень трудно. А если твой напарник не помогает, либо команда в целом идёт по неверному пути, то расплачиваешься за это очень и очень дорого», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен начнёт гонку ГП Бразилии Ф-1 с пит-лейна — ван Харен
Норрис — на поуле спринта Ф-1 в Бразилии. А вот Ферстаппена ждёт сложный уикенд
Норрис — на поуле спринта Ф-1 в Бразилии. А вот Ферстаппена ждёт сложный уикенд
