«Странные условия». В «Макларене» объяснили сложности Пиастри на Гран-при Бразилии

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла объяснил трудности Оскара Пиастри в квалификации Гран-при Бразилии необходимостью адаптации к специфическим условиям низкого сцепления.

Пиастри уступал напарнику Ландо Норрису во всех сессиях квалификации, а в спринте сошёл после касания мокрого бордюра. Разрыв в чемпионской гонке между гонщиками «Макларена» достиг девяти очков.

«Сегодня условия, пожалуй, были такими, что сцепление с трассой было гораздо хуже, чем вчера. Некоторые приемы, необходимые для быстрой езды напоминают то, что требовалось от пилотов в Остине и Мексике. Оскар изучает это, внедряет в свою практику. Но ему может потребоваться немного больше времени, чтобы полностью освоить подобное естественным образом, особенно в таких условиях, как сегодня. К тому же, в каждом повороте невозможно знать, каким будет сцепление из-за ветра. Это повлияло и на Ландо в первой попытке в третьем сегменте квалификации.

Думаю, для Ландо такие условия привычнее. По некоторым причинам на последних трёх этапах у нас были только условия низкого сцепления. Приходится просто заставлять машину делать то, что нужно, пока она скользит. Для самого Оскара это своего рода процесс обучения, но мы знаем, что Оскар учится со скоростью света, и я ожидаю, что он покажет сильную гонку.

Оскар никогда не сталкивался с такими условиями. Совершенно ненормально, что шины и держак такие, как мы наблюдали в последние три гонки. Во второй день здесь, в Бразилии, приходилось буквально заставлять машину скользить и как-то контролировать управляемость, пока она скользит. Это очень, очень странные условия», — приводит слова Стеллы Motorsport.

Норрис стартует с поула, Пиастри — с четвёртой позиции. Оба гонщика остаются главными претендентами на титул на оставшихся этапах сезона.