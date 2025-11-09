Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бедзекки выиграл ГП Португалии MotoGP, Алекс Маркес — второй, Акоста — третий

В воскресенье, 9 ноября, в Портиумау состоялась основная гонка 21-го и предпоследнего этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Португалии. Победу одержал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Второе место занял вице-чемпион нынешнего сезона из Испании Алекс Маркес («Дукати»). Его соотечественник Педро Акоста («КТМ») — третий.

Заменяющий семикратного чемпиона серии Марка Маркеса («Дукати») итальянец Николо Булего финишровал 15-м и завоевал своё первое очко в MotoGP. Франческо Баньяя («Дукати») сошёл на 11-м круге.

MotoGP. Гран-при Португалии. Гонка

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 25 кругов.

2. Алекс Маркес («Дукати») +2.583.

3. Педро Акоста («КТМ») +3.188.

4. Фермин Альдегер («Дукати») +12.860.

5. Брэд Биндер («КТМ») +16.327.

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +18.442.

7. Аи Огура («Априлья») +19.255.

8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +20.612.

9. Жоанн Зарко («Хонда»). +21.040.

10. Поль Эспаргаро («КТМ») +26.517.