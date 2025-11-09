Бедзекки выиграл ГП Португалии MotoGP, Алекс Маркес — второй, Акоста — третий

В воскресенье, 9 ноября, в Портиумау состоялась основная гонка 21-го и предпоследнего этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Португалии. Победу одержал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Второе место занял вице-чемпион нынешнего сезона из Испании Алекс Маркес («Дукати»). Его соотечественник Педро Акоста («КТМ») — третий.
Заменяющий семикратного чемпиона серии Марка Маркеса («Дукати») итальянец Николо Булего финишровал 15-м и завоевал своё первое очко в MotoGP. Франческо Баньяя («Дукати») сошёл на 11-м круге.
MotoGP. Гран-при Португалии. Гонка
1. Марко Бедзекки («Априлья») — 25 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +2.583.
3. Педро Акоста («КТМ») +3.188.
4. Фермин Альдегер («Дукати») +12.860.
5. Брэд Биндер («КТМ») +16.327.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +18.442.
7. Аи Огура («Априлья») +19.255.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +20.612.
9. Жоанн Зарко («Хонда»). +21.040.
10. Поль Эспаргаро («КТМ») +26.517.
- 9 ноября 2025
-
16:47
-
16:46
-
16:10
-
15:56
-
15:01
-
14:32
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:43
-
13:16
-
12:47
-
12:25
-
11:29
-
11:10
-
10:53
-
10:31
-
09:53
-
09:30
-
09:22
-
09:04
-
04:00
-
01:44
-
01:37
-
01:34
-
01:29
-
01:21
-
01:14
-
00:44
-
00:40
-
00:31
- 8 ноября 2025
-
23:59
-
23:23
-
22:31
-
22:28