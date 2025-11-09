Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP — Гран-при Португалии — результаты гонки

Бедзекки выиграл ГП Португалии MotoGP, Алекс Маркес — второй, Акоста — третий
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 9 ноября, в Портиумау состоялась основная гонка 21-го и предпоследнего этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Португалии. Победу одержал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Второе место занял вице-чемпион нынешнего сезона из Испании Алекс Маркес («Дукати»). Его соотечественник Педро Акоста («КТМ») — третий.

Заменяющий семикратного чемпиона серии Марка Маркеса («Дукати») итальянец Николо Булего финишровал 15-м и завоевал своё первое очко в MotoGP. Франческо Баньяя («Дукати») сошёл на 11-м круге.

MotoGP 2025. Этап 21, Портимау, Португалия
Гран-при Португалии. Основная гонка
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
41:13.616
2
Алекс Маркес
Ducati
+2.583
3
Педро Акоста
KTM
+3.188

MotoGP. Гран-при Португалии. Гонка

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 25 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +2.583.
3. Педро Акоста («КТМ») +3.188.
4. Фермин Альдегер («Дукати») +12.860.
5. Брэд Биндер («КТМ») +16.327.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +18.442.
7. Аи Огура («Априлья») +19.255.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +20.612.
9. Жоанн Зарко («Хонда»). +21.040.
10. Поль Эспаргаро («КТМ») +26.517.

Материалы по теме
Официально
Чемпион WRC 2019 Отт Тянак объявил о приостановке карьеры
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android