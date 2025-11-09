Скидки
Окон будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Бразилии

Окон будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Бразилии
Пилот «Хааса» Эстебан Окон будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Бразилии. На машину французского гонщика был установлен пятый двигатель внутреннего сгорания в режиме закрытого парка. Это должно было привести к штрафу за превышение сезонной квоты в четыре ДВС, однако Эстебан и так будет стартовать с последней позиции из-за отправки на пит-лейн.

Напомним, Окон по итогам квалификации показал 17-й результат, не сумев выйти во второй сегмент квалификации.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
8. Оливер Берман («Хаас»).
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
12. Алекс Албон («Уильямс»).
13. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
15. Карлос Сайнс («Уильямс»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Юки Цунода («Ред Булл»).
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — старт с пит-лейна.
20. Эстебан Окон («Хаас») — старт с пит-лейна.

Должен ли «Макларен» пожертвовать одним из гонщиков ради чемпионства?
Опрос
Должен ли «Макларен» пожертвовать одним из гонщиков ради чемпионства?
