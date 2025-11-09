Скидки
Авто Новости

«Очень странно». Берман — о восьмом месте в квалификации Гран-при Бразилии

Комментарии

Британский пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Бразилии.

«Основная сложность в том, что у меня всё было хорошо в первом и втором сегменте, однако в третьем дела пошли не лучшим образом. Я видел, что у многих возникли проблемы, было сложно заставить мягкие шины правильно работать. С этим комплектом в квалификации было очень непросто.

Возможно, в третьем сегменте мы перегрели шины, ведь я проехал прогревочные круги чуть быстрее, чем было нужно. По правде говоря, был доволен обоими кругами в третьем сегменте, но проехал их на 0,2 секунды медленнее, чем во втором. Это очень странно», — приводит слова Бермана Motorsport Week.

