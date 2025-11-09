Ральф Шумахер назвал сотрудника «Ред Булл», который не подходит команде

Немецкий бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер раскритиковал технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше.

«Сейчас перед «Ред Булл» стоит две задачи. Первая — им нужно решить проблему с составом пилотов на следующий сезон. С позицией руководителя команды они уже разобрались. Но ещё, на мой взгляд, я понимаю, что из-за этого у меня могут быть проблемы, им нужно решить вопрос с Пьером Ваше. Он не кажется мне подходящим человеком в долгосрочной перспективе.

Мы видели несколько прекрасных гонок в исполнении «Ред Булл», но сейчас видим, что в работе болида проявляется нестабильность. И ожидания приходится корректировать. В какой-то момент инженерам вроде бы удалось понять, что именно пошло неправильно в работе болида. Но позже оказалось, что это не так. А конкуренция в чемпионате слишком высока, чтобы позволять себе такие неудачи», – приводит слова Шумахера RacingNews365.