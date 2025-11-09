«Простите, что?». В «Ред Булл» отреагировали на соседство Ферстаппена и Расселла

Команда Формулы-1 «Ред Булл» отреагировала на интересный способ проведения парада пилотов перед стартом гонки Гран-при Бразилии. Японский гонщик команды Юки Цунода пилотировал автомобиль, в котором находились ещё два гонщика — его напарник Макс Ферстаппен и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
«Простите, что, пардон?», — гласит сообщение в соцсетях «Ред Булл».
Фото: Пресс-служба «Ред Булл»
Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Лидером чемпионата в данный момент является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 365 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри (356). Тройку сильнейших замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 326 очков.