Окончательная стартовая решётка спринта Гран-при Бразилии Формулы-1

Окончательная стартовая решётка спринта Гран-при Бразилии Формулы-1
Предлагаем вашему вниманию окончательную версию стартовой решётки основной гонки Гран-при Бразилии Формулы-1. Старт запланирован в воскресенье, 9 ноября, на 20:00 мск.

В отличие от итогового протокола, сразу два пилота отправились в хвост пелотона и будут стартовать с пит-лейна — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и выступающий за «Хаас» Эстебан Окон.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Окончательная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
8. Оливер Берман («Хаас»).
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
12. Алекс Албон («Уильямс»).
13. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
15. Карлос Сайнс («Уильямс»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Юки Цунода («Ред Булл»).
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — старт с пит-лейна.
20. Эстебан Окон («Хаас») — старт с пит-лейна.

